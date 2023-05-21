Kılıçdaroğlu: "Hastanede yatan PKK'lı'ya da gittik" | Video

HER BİRİ KENDİ AĞZINDAN ÇIKAN VAATLER! Özerklik vaadi, Demirtaş'ın hapisten çıkarılması vaadi, PKK'lı belediyelerin artık kayyum ile kontrol altına alınmayacağı garantisi gibi onlarca vaadi kayıtlara geçen Kılıçdaroğlu bizzat ve defalarca söylediği cümlelerin bugün kamuoyuna hatırlatılmasından oldukça rahatsız.