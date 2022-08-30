Kızılelma, TEKNOFEST KARADENİZ'de ilk kez sergilendi! 2023'te göklerde olacak | Video

Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'de ilk kez kez sergilenen Bayraktar Kızılelma ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Kızılelma önünde açıklamalarda bulunan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın 2023 yılında göklerde olacağını söyledi.