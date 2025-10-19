KKTC, cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında | Video 19.10.2025 | 09:49 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi başladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) seçimin ilk turunda 7 aday yarışıyor. Mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar seçime bağımsız aday olarak katılıyor. Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 18.00'e kadar sürecek.

218 bin 313 seçmenin bulunduğu KKTC'de, cumhurbaşkanı seçilebilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu almak gerekiyor. Seçimin ilk turunda herhangi bir aday yüzde 50+1 oyu aldığı takdirde cumhurbaşkanı seçilecek. Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda ise ilk turda en çok oyu alan ilk 2 aday, 7 gün içinde yapılacak ikinci tur seçimlerine katılacak. İkinci turda en yüksek oyu alan aday, cumhurbaşkanı seçilecek.