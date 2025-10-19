Video Haber KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, oyunu kullandı | Video
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, oyunu kullandı | Video

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, oyunu kullandı | Video

19.10.2025 | 15:03

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte oyunu Lefkoşa Şehit Tuncer İlkokulu'nda kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanlığı seçimi yapılıyor. KKTC'nin mevcut cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte oyunu Lefkoşa Şehit Tuncer İlkokulu'nda kullandı. Tatar çifti, 157 numaralı sandıkta oylarını verdikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tatar'ın oy kullanma süreci, yerli basının yanı sıra Türkiye ve Rum basını tarafından da takip edildi.

"SONUÇ NE OLURSA OLSUN HALKIMIZ İÇİN HAYIRLI OLSUN"
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugünün Kıbrıs Türk halkı için önemli bir gün olduğunu vurguladı. Tatar, "Seçim sonuçları ne olursa olsun Kıbrıs Türk halkı için hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi. Cumhurbaşkanlığı için oyunu okuduğu ilkokulda kullanmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Ersin Tatar, dünyanın dört bir yanında yaşayan Kıbrıslı Türklere selam gönderdi.

"DEVLETİMİZİN VE EGEMENLİĞİMİZİN ÖNEMİ BÜYÜK"
Kıbrıs Türk halkının iradesinin, devletin varlığı ve egemenliği açısından büyük anlam taşıdığını söyleyen Tatar, "Devletin ve egemenliğin önemi büyük" ifadelerini kullandı. Kıbrıs Türk halkını kutlayan Tatar, geçmişe atıfta bulunarak, "Nerelerden nerelere geldik" şeklinde konuştu. Tatar, babasıyla birlikte 1974 öncesi seçim dönemlerine dair hatıralarını da paylaştı.

"VATANDAŞLARIMIZ OYLARINI KULLANSIN, İRADE ORTAYA ÇIKSIN"
Tüm sandıklarda görev yapanlara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, seçmenlere çağrıda bulunarak, "Vatandaşlarımız oylarını kullansın ve irade ortaya çıksın. Geleceğimizi tayin etmek, yön vermek için halkımız oy kullansın. Demokrasiye ve devlete bağlılık için, iradenin ortaya çıkması adına oyunuzu kullanın" dedi.
"Milli değerlere ve geleceğe sahip çıkalım"
Ersin Tatar, halkın vicdan muhakemesi yaparak oy kullanması gerektiğini belirterek, "Milli değerlerimize, maneviyatımıza, devletimize ve geleceğimize sahip çıkalım" çağrısında bulundu.
"Kıbrıs Türk halkı geleceğe güvenle yürüyecek"
Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı haksızlıklar, izolasyonlar ve belirsizliklerin bilincinde olduklarını kaydeden KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Bugün sonuç ne olursa olsun ülkemiz için hayırlı olacağına inanıyorum. Kıbrıs Türk halkı geleceğe güvenle yürüyecektir" ifadelerini kullandı. Tatar, açıklamasının sonunda basın mensuplarına gösterdikleri ilgi ve takiplerinden dolayı teşekkür etti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, oyunu kullandı | Video 08:30
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, oyunu kullandı | Video 19.10.2025 | 15:03
KKTC, cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında | Video 01:03
KKTC, cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında | Video 19.10.2025 | 09:49
Bakan Göktaş’tan A Haber’e özel açıklamalar! Ailenin korunması ve güçlendirilmesi için tarihi adımlar... | Video 21:25
Bakan Göktaş'tan A Haber'e özel açıklamalar! Ailenin korunması ve güçlendirilmesi için tarihi adımlar... | Video 18.10.2025 | 15:25
Özgür Özel yine Türkiye’yi şikayet etti! | Video 00:48
Özgür Özel yine Türkiye'yi şikayet etti! | Video 18.10.2025 | 14:47
Başkan Erdoğan: Türkiye’nin kapısı her yatırımcıya açıktır | Video 25:46
Başkan Erdoğan: "Türkiye'nin kapısı her yatırımcıya açıktır" | Video 17.10.2025 | 15:58
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu sefer başaracağız | Video 02:42
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: "Bu sefer başaracağız" | Video 17.10.2025 | 11:59
İstanbul merkezli 4 ilde suç örgütüne operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı | Video 01:27
İstanbul merkezli 4 ilde suç örgütüne operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı | Video 17.10.2025 | 10:02
Can Holding’e yönelik ikinci aşama operasyon: 26 şüpheli gözaltına alındı | Video 01:48
Can Holding’e yönelik ikinci aşama operasyon: 26 şüpheli gözaltına alındı | Video 17.10.2025 | 09:38
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde birçok yere hava saldırısı düzenledi 03:20
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde birçok yere hava saldırısı düzenledi 16.10.2025 | 23:15
Beykoz’daki eski sevgili dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı 00:16
Beykoz'daki eski sevgili dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı 16.10.2025 | 20:33
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman A Haber’de | Video 08:12
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman A Haber’de | Video 16.10.2025 | 14:21
İsrail işgali altındaki El Halil’de Türkiye sevgisi | Video 07:21
İsrail işgali altındaki El Halil'de Türkiye sevgisi | Video 16.10.2025 | 11:38
Bilal Erdoğan İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasında konuştu | Video 02:21
Bilal Erdoğan İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasında konuştu | Video 16.10.2025 | 11:16
5G ihalesi için kapalı teklifler verildi | Video 01:50
5G ihalesi için kapalı teklifler verildi | Video 16.10.2025 | 11:00
Başkan Erdoğan’ın bahsettiği Nadir elementler neler? Türkiye için önemi ne? | Video 03:45
Başkan Erdoğan'ın bahsettiği "Nadir elementler" neler? Türkiye için önemi ne? | Video 16.10.2025 | 11:02
KKTC Bakanı Arıklı: Türk askerinin olmadığı Kıbrıs Yunan’a bağlı kalır | Video 12:02
KKTC Bakanı Arıklı: "Türk askerinin olmadığı Kıbrıs Yunan'a bağlı kalır" | Video 16.10.2025 | 10:02
Ankara merkezli 10 ilde Change araç şebekelerine yönelik operasyonlarda 35 şüpheli yakalandı | Video 00:29
Ankara merkezli 10 ilde "Change araç" şebekelerine yönelik operasyonlarda 35 şüpheli yakalandı | Video 16.10.2025 | 08:58
Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! 26:44
Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! 15.10.2025 | 19:40
Çekmeköy’deki kaza anı araç içi kamerasına yansıdı 05:03
Çekmeköy'deki kaza anı araç içi kamerasına yansıdı 15.10.2025 | 19:33
Başkan Erdoğan, Paul Mashatile’yi kabul etti | Video 00:27
Başkan Erdoğan, Paul Mashatile’yi kabul etti | Video 15.10.2025 | 16:15

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY