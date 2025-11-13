KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Ankara'da | Video
13.11.2025 | 16:39
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilk resmi ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı resmi törenle karşıladı.
