Koronavirüs İran'a da sıçradı! Vaka sayısı 5'e yükseldi | Video

İlk olarak Wuhan kentinde çıkan ve dünyaya yayılan ölümcül virüste vaka sayısı günden güne artıyor. 2 kişinin virüsten hayatını kaybettiği İran'da vaka sayısı 5'e yükseldi. Dünya'da Koronavirüs teşhisi konulan vaka sayısı 76.726 olarak kayda geçerken Türkiye'nin sınırlarına kadar dayanan ölümcül virüs için sınırlarda önlemler alınıyor.