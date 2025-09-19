Kudüs'ün tapu kayıtları Türkiye'de

Katil İsrail güçlerinin soykırım yaptığı Filistin topraklarında; Osmanlı Devleti hakimiyetinde Müslümanlar, Hristiyanlar ve Museviler, yüzlerce yıl barış ve huzur içinde yaşamıştı. Osmanlı Devleti hakimiyetindeki Filistin topraklarının tapu kayıtları ise halen Türkiye Cumhuriyet Devletinin muhafazası altında korunmakta.