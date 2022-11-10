Video Haber Londra’daki grev metro ulaşımını felç etti | Video
Londra’daki grev metro ulaşımını felç etti | Video

Londra’daki grev metro ulaşımını felç etti | Video

10.11.2022 | 20:29

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İngiltere’nin başkenti Londra’da Demiryolu, Deniz ve Ulaşım Çalışanları Ulusal Sendikası’na (RMT) bağlı çalışanların greve gitmesi nedeniyle kentte metro ulaşımı felç oldu.

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