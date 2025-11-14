Lüleburgaz şehidini son yolculuğuna uğurladı: Şehit Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'ya veda... 14.11.2025 | 17:03 Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri uçakta şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, memleketi Lüleburgaz'da düzenlenen törenle gözyaşları arasında toprağa verildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca için Lüleburgaz'da askeri tören düzenlendi. Şehidin naaşı ilk olarak 8 Kasım Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilerek helallik alındı. Ardından cenaze, dualarla Sokullu Mehmet Paşa Camii'ne götürüldü.



Törende duygusal anlar yaşandı. Şehit Karaca'nın Türk bayrağına sarılı naaşı askerlerin omuzlarında taşınırken, şehidin ağabeyi Bünyam Karaca kardeşinin tabutuna sarılarak gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin annesi de feryadıyla törende bulunanların yüreğini dağladı.

Helallik alınmasının ardından cenaze namazı İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından kıldırıldı. Namazın ardından şehidin naaşı top arabasına alınarak kortej eşliğinde bir süre taşındı ve dualarla Lüleburgaz Şehitliği'nde defnedildi.



Camide düzenlenen törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra onlarca sayıda vatandaş katıldı.



Törene; Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, CHP Kırklareli Milletvekilleri Fahri Özkan ve Vecdi Gündoğdu, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, belediye başkanları, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.