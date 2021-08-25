Mansur Yavaş, Ankara’da icraat yapmadığını itiraf etti!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın görevde 2 yıl 5 ay olmasına rağmen icraat yapmaması eleştiriliyor. Mansur Yavaş özel televizyon kanalında canlı yayına katıldı. Yavaş, bir gazetecinin, “İlgimi çeken şu oluyor ama hep projeler var ama gerçekleşen bir şey pek az” şeklindeki eleştirisine cevap verdi ve “Yok... Bu ihale bu sene içerisinde yapılacak projesi var burada. Neyse şimdi bulamıyorum şuan şunun altında varsa maalesef yok” ifadelerini kullandı.