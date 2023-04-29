Meydan hınca hınç doldu: İzmir Başkan Erdoğan'ı bekliyor... | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan; Bayraklı Şehir Hastanesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilen Alsancak Tekel Fabrikası Kültür-Sanat Kompleksi ile yeniden yapılan İktisat Kongresi binası ve birçok projelerin açılışını yapmak üzere İzmir'e gelecek.