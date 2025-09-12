MHP lideri Devlet Bahçeli: "Cumhurbaşkanı Erdoğan 2028'de de devam etmeli!" | Video
MHP Lideri Devlet Bahçeli, CHP’nin iptal edilen İstanbul İl Kongresi’nden terörsüz Türkiye’ye kadar birçok önemli başlığı değerlendirdi. CHP Lideri Özgür Özel’e seslendi: "Hukuka saygı duyulmalı, ‘mahkeme kararını tanımıyoruz’ diye bir olay olmaz. Mahkeme bir karar verdiyse onu tanıyıp, kararın gereğini yapmaya çalışmaları gerekiyor. Toplumu bazı tartışma zeminlerinden uzaklaştırıp, daha karşılıklı anlayışa dayalı bir toplum yapısına kavuşturmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.
