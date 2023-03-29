Milli Elektrikli Tren için sona gelindi | Video

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak "Milli Elektrikli Tren için sona geldik! Yerli ve milli gururumuz çok yakında Türkiye'nin hizmetinde" müjdesini verdi.