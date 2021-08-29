Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan önemli açıklamalar | Video
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan önemli açıklamalar | Video 29.08.2021 | 17:51
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Başkan Erdoğan, Bayraktar Akıncı TİHA'yı böyle imzaladı | Video 29.08.2021 | 16:58
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Karadağ'da önemli açıklamalar 28.08.2021 | 15:32
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TSK’da terfi eden personele yeni rütbeleri verildi 28.08.2021 | 11:23
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önemli açıklamalarda bulundu. Detaylar A Haber'de...