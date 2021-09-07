Modacı Barbaros Şansal hakim karşısına çıktı! | Video

Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama suçundan bugün yargılandığı davada 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan modacı Barbaros Şansal, 2019 yılında verdiği bir röportaja ilişkin yargılandığı dava nedeniyle hakim karşısına çıktı. 3 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Barbaros Şansal, Benim Türk milletini, devletini, cumhuriyetini ve organları aşağıladığıma yönelik ne yazılı ne sözlü ne de görsel somut bir delil yoktur diyerek beraatini talep etti.