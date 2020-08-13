MSB: "Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi" | Video
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Irak’ın kuzeyi Haftanin’de ve Zap’ta tespit edilen toplam 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Pençe-Kaplan Operasyonu'nda, Irak kuzeyi Haftanin’de tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Zap’ta belirlenen 1 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sırasında siviller ve sivil yerleşim yerleri hedef alınmamaktadır” ifadelerine yer verdi.