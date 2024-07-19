MSB: "Terör örgütü PKK mensubu 15 terörist etkisiz hale getirildi" | Video 19.07.2024 | 16:09 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 10 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe Kilit bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 10 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.Teröristler için kaçacak yerin olmadığı da belirtilirken, Mehmetçiğin nefesinin teröristlerin ensesinde olduğuna da dikkat çekildi.