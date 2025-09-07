MSB’den Filenin Sultanları'na destek paylaşımı | Video 07.09.2025 | 14:18 Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), 2025 FIVB Dünya Şampiyonası finaline çıkan Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı’na ilişkin destek videosu paylaşıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk kadını, zafere yürüyen bir ulusun en büyük sesi ve milletinin iradesine güç katan savaşçılardır. Ay Yıldızın gururu olan Filenin Sultanları'na 2025 FIVB Dünya Şampiyonası Finali'nde başarılar dileriz. Sizlere dünya şampiyonluğu çok yakışacak. Aynı ruh, aynı bayrak, aynı inançla; tüm kalbimiz sizinle" ifadelerine yer verildi.