Video Haber Murat Kurum'dan gençlere müjde: "Toplu ulaşımda yüzde 40 indirim, öğrenci evlerine doğalgaz desteği" | Video
Murat Kurum'dan gençlere müjde:

Murat Kurum'dan gençlere müjde: "Toplu ulaşımda yüzde 40 indirim, öğrenci evlerine doğalgaz desteği" | Video

28.01.2024 | 12:24

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Kağıthane Belediyesi Gençlik Meclisi binasında gençlerle bir araya geldi. İstanbul’da gençlerin söz sahibi olacağını belirten Kurum, “Belediye istihdamlarında yüzde 25 gençlik ve yüzde 25 kadın kotası koyacağız.” dedi. Gençler için bir dizi müjde açıklayan Kurum, toplu ulaşımda yüzde 40 indirim ve öğrenci evlerinde kalan gençlere 25 metreküp doğalgaz desteği verileceğini söyledi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Kağıthane Belediyesi Gençlik Meclisi binasında gençler ile bir araya geldi. Kurum'a AK Parti Kağıthane İlçe Gençlik Kolları Başkanı Süheyl Hamza Telci, AK Parti Kağıthane Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Merthan Aslan eşlik etti.

"BELEDİYE İSTİHDAMLARINDA YÜZDE 25 GENÇLİK VE YÜZDE 25 KADIN KOTASI KOYACAĞIZ."
Burada yaptığı konuşmasında, gençlik meclisiyle birlikte İstanbul'da gençlerin söz sahibi olacağını belirten Murat Kurum, "Belediye istihdamlarında yüzde 25 gençlik ve yüzde 25 kadın kotası koyacağız." dedi. Gençler için bir dizi müjde açıklayan Kurum, toplu ulaşımda yüzde 40 indirim sağlanacağını, öğrenci evlerinde kalan gençlere 25 metreküp doğalgaz desteği verileceğini ve şehir dışına ailesinin yanına gitmek isteyenlerin yılda 2 defa otobüs biletinin yarısını karşılayacaklarını belirtti.

"GENÇLERİMİZE 100 BİN TL SERMAYE DESTEĞİ VERECEĞİZ"
İlk kez evlenecek ihtiyaç sahibi gençlere 50 bin TL beyaz eşya desteği vereceklerini belirten Kurum, girişimci gençleri de destekleyeceklerini sözlerine ekledi. Kurum, "Eğitimini alan, yeni iş kuracak gençlerimize 100 bin TL sermaye desteği vereceğiz. 39 ilçede 100 bin gencimize hizmet verecek paylaşımlı ofisler oluşturacağız." dedi. Müracaat eden ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine 10 bin TL destek ödemesi yapılacağını da sözlerine ekledi.

"TAM ZAMANLI BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINI HAYATA GEÇİRECEĞİZ"
"31 Mart akşamı İstanbul'u yeniden ehil ellere teslim edeceğiz" diyen Kurum, "Her zaman vatandaşımızın, gençlerimizin yanında olacağız. Tam zamanlı belediyecilik anlayışını hayata geçireceğiz. Sadece boş zamanlarında belediyeye uğrayan değil her zaman milletinin, gencinin, kadınının, İstanbul'un yanında olan bir belediyecilik anlayışıyla çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"YENİDEN YÜKSELİŞ DÖNEMİNİ BAŞLATACAĞIZ"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kurulacak olan 'Gençlik Meclisi' ile ilgili konuşan Kurum, "31 Mart akşamı inşallah gençlik kazanacak ve hep birlikte fetret dönemini bitireceğiz. Yeniden yükseliş dönemini başlatacağız. Kuracağımız gençlik meclisinde her alandan, her meslek dalından sizleri temsil edecek genç arkadaşlarımız olacak." dedi.

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