New York'ta Türk ve Amerikan bayrakları göndere çekildi | Video

30.10.2025 | 06:16

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 102. yıl dönümü kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamasında ABD'nin New York kentine bağlı Manhattan bölgesinde Türk ve Amerikan bayrakları göndere çekildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü vesilesiyle ABD'nin New York kentinde bayrak göndere çekme töreni yapıldı. Manhattan, Bowling Green Park'ta gerçekleştirilen törende, İstiklal Marşı ve ABD ulusal marşının okunmasının ardından iki ülkenin bayrakları eş zamanlı olarak göndere çekildi. Etkinliğe, Birleşmiş Milletler Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Türk-Amerikan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.

"57. KEZ BU TARİHİ PARKTA BAYRAĞIMIZI GÖNDERE ÇEKİYORUZ"
Törenin açılış konuşmasını yapan Bowling Green Derneği Eş Başkanı İbrahim Kurtuluş, geleneksel hale gelen etkinliğin önemine vurgu yaptı. Kurtuluş konuşmasında, "2000 yılından bu yana 57. kez bu tarihi parkta Türk bayrağını göndere çekiyoruz. 25 yıldır bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Etkinliğimize katılımlarıyla bizleri onurlandıran BM Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız başta olmak üzere, New York Polis Departmanı üyelerine, New York Belediyesi'ne ve tüm katılanlara teşekkür ediyorum" dedi.

"CUMHURİYET, DEVLET HAYATIMIZIN TEMELİDİR"
BM Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, konuşmasında Cumhuriyet'in anlamını ve Atatürk'ün liderliğini vurguladı. Yıldız konuşmasında, "Bayrağımızı New York'ta dalgalandırdıkları ve bunu gelenekselleştirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Bu tür anlar Türk diplomatları için büyük bir mutluluk. Çünkü temsil, milletimizin temsili demektir. Cumhuriyet, devlet hayatımızın temelidir, en önemli parçasıdır." ifadelerine yer verdi. Yıldız ayrıca "Türk milleti tarih boyunca devlet kurmakla tanınır ama İmparatorluğun son yüzyılında yaşanan savaşlar ve dünyadaki gelişmelere ayak uyduramamak, bizi büyük bir badireyle karşı karşıya bıraktı. O dönem, ilk kez bağımsızlığını kaybetme ve devletsiz kalma riskiyle karşılaştık. Bu zorlu dönemde doğru liderler çıktı; onlardan biri de Mustafa Kemal Atatürk'tü. Atatürk'ün en önemli farkı, milletine güvenmek ve milletin çıkarlarını öncelemektir. Bazı paşalar ve aydınlar bu güveni gösteremedi. 'Bu milletle bu savaşı kazanamayız' dediler. Ama Atatürk, milletine inandı ve Cumhuriyet'i ilan etti" sözlerine yer verdi.

Büyükelçi Yıldız, Türkiye'nin global arenadaki güçlü konumunu vurgulayarak, "Bugün demokratik ülkeler arasında güçlü bir yere sahibiz. Kurumlarımız sağlam. Dış temsilciliklerimiz açısından dünyada üçüncü veya dördüncü sıradayız. Cumhuriyetimizin ideali, çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak ve onu geçmektir. "Ben de diyorum ki, bir gün Borsa İstanbul, Wall Street'i geçer. Buradan bunu dileyelim. Bu gelenek için herkese teşekkür ediyorum. Türk bayrağının dünyanın her yerinde dalgalanması bizler için büyük bir gurur" dedi.

TÜRK TOPLUMU GURURLA İZLEDİ
Tören, öğrencilerin şiir okumaları ile devam etti. Etkinlik, Türk ve Amerikan toplum temsilcilerinin konuşmaları ve katılımcıların "Yaşasın Cumhuriyet" sloganlarıyla sona erdi. Etkinlik sonrası New York'un tarihi Bowling Green Park'ında Türk bayrağı gün boyu gönderde dalgalanmaya devam etti.

