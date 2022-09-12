Öğrenci muafiyetine İmamoğlu engeli | Video

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İBB meclisinde konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, 150 gün önce Cumhur İttifakı oy çokluğu ile mecliste alınan öğrencilerin toplu taşımada yüzde 40'lık zamdan muaf tutulması kararının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından engellendiğini aktardı. Öğrenci zamlarının geri çekilmesinin önünde tek imzanın eksik olduğunu belirten Göksu, "yaklaşık 4 milyon öğrencimizi ilgilendiren meclisin kararını uygulamaya koyacak bir imzayı atmasıdır" dedi.