Piton yılanı kaçakçılığı pes dedirtti: Kapıkule’de 32 piton yılanı yakalandı | Video
Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda ülkeye sokulmak istenen toplam 32 tane yavru piton yılanı yakalandı.
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