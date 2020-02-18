Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor! İşte ekonomistlerin tahminleri | Video
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizi kararı piyasalar ve iş dünyası tarafından merakla beklenirken, ekonomistlerden konuyla ilgili son dakika tahmini geldi. Ekonomistler, Merkez'in yarınki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında indirime gidilebileceğini ancak düşüşün sınırlı olacağını öngörüyor.
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