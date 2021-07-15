Prof. Dr. Mehmet Naci İnci '15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi Anma Programı ve Fotoğraf Sergisi' isimli etkinlikte konuştu
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne vekaleten atanan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci '15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi Anma Programı ve Fotoğraf Sergisi' isimli etkinlikte konuştu.