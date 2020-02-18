Rize'de inanılmaz olay! Önce tokalaştı sonra yumrukla saldırdı | Video

Rize'de yaşanan olay bu kadar da olmaz dedirtti... Hüseyin B. yıllar sonra karşılaştığı okul arkadaşı Ebubekir Al ile önce tokalaştı sonra bir anda saldırmaya başladı... Aldığı darbelerle neye uğradığını şaşıran Al, "6 yıl önce sana çok kinlenmiştim, keşke seni tenha bir yerde görseydim' demesiyle yumruk attı. Şok yaşadım" dedi.