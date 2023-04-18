Video Haber Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu! MİR İDA'dan ilk torpido atışı | Video
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu! MİR İDA'dan ilk torpido atışı | Video

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu! MİR İDA'dan ilk torpido atışı | Video

18.04.2023 | 23:43

Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme kapsamında SEFİNE Tersanesi ile birlikte geliştirilen ve Denizaltı Savunma Harbi (DSH) amacıyla kullanılan MİR İnsansız Deniz Aracı (İDA), ilk torpido atışını gerçekleştirdi.

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