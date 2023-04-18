Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu! MİR İDA'dan ilk torpido atışı | Video
Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme kapsamında SEFİNE Tersanesi ile birlikte geliştirilen ve Denizaltı Savunma Harbi (DSH) amacıyla kullanılan MİR İnsansız Deniz Aracı (İDA), ilk torpido atışını gerçekleştirdi.
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