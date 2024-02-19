Silivri ve Tekirdağ'da 5 yeni doğalgaz keşfi! 3 bin metre derinlikteki kuyularda doğalgaz sondajı yapılıyor... | Video
Silivri ve Tekirdağ'da 5 yeni doğalgaz keşfi! A Haber doğalgaz sondajı yapılan kuyuları görüntüledi.
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