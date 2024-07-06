Sivas’ta sel tarım arazilerine zarar verdi
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde aniden bastıran dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası dereler taştı ve birçok ekili arazi zarar gördü.
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