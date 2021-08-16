Video Haber Son dakika: 16 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum... | Video

Son dakika: 16 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum... | Video

Son dakika: 16 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum... | Video
16.08.2021 | 20:47

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Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'a ilişkin güncel koronavirüs verilerini açıkladı. İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...

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