SON DAKİKA | 18 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu | Video
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 18 Eylül'e ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 26 bin 161 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bir günde 221 kişi hayatını kaybetti. SAğlık Bakanı fahrettin Koca yaptığı açıklamasında; "Vaka sayıları bir gün öncesiyle değil, ortalama bir hafta öncesiyle kıyaslanmalıdır. Son bir hafta bizi uyarıyor. Kurallara uyup, aşımızı olalım." açıklamasında bulundu.