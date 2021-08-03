Video Haber SON DAKİKA | 3 bakandan yangın bölgesinde önemli açıklamalar! Antalya'ya 47,5 milyon TL ödenek ayrıldı | Video

SON DAKİKA | 3 bakandan yangın bölgesinde önemli açıklamalar! Antalya'ya 47,5 milyon TL ödenek ayrıldı | Video

SON DAKİKA | 3 bakandan yangın bölgesinde önemli açıklamalar! Antalya'ya 47,5 milyon TL ödenek ayrıldı | Video
03.08.2021 | 22:49

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Son dakika haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat’ta AFAD Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Tüm imkanlarla, seferberlik halinde, iş birliği ve uyum içinde yangınlarla mücadelenin sürdüğünü belirten Çavuşoğlu, "Yarın Ukrayna'dan 4 tane daha yangın söndürme helikopteri gelecek. Bunların bir avantajı da akşam saatlerinde yangına müdahale edebilecek." dedi. Bakan Kurum ise, hasar tespit çalışmalarının başladığını ve Antalya'ya 47,5 milyon TL ödenek ayrıldığını açıkladı, "Seferberlik ruhuyla bir dakikayı önemseyerek çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evi tamamen zarar gören vatandaşlarımıza 50 bin lira mobilya ve kira yardımı yapılacak. En kısa sürede tüm şehirlerimizin yaralarını saracağız." ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yangınlara karşı olağanüstü bir mücadele veriyoruz. Topyekun mücadele var. Temennimiz en kısa sürede bu sürecin sona ermesi." açıklamasında bulundu.

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