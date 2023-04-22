SON DAKİKA | AK Parti'nin Bahçelievler'deki bürolarına silahlı saldırı! | Video

Son dakika haberi: AK Parti'nin Bahçelievler ilçesine bağlı Kocasinan ve Kuleli seçim irtibat bürolarına silahlı saldırı gerçekleştirildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadığını belirtirken "Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini şiddetle kınıyor, konunun hukuk karşısında takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum." dedi.