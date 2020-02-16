Son dakika: Altuğ Verdi suikasti soruşturması: Gözaltına alınan FETÖ'cü şüpheli sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi | Video
Son dakika haberi: Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun bağlı olduğu FETÖ hücre yapılanmasında yer aldıkları belirlenen şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne sevk ediliyor. Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun FETÖ'cü olduğu ortaya çıkmıştı. Tahin meselesi olduğundan dolayı cinayet işlendiğine dair bilgiler ortaya çıkmıştı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:52
Kağıthane'de lüks cipe silahlı saldırı: 2 yaralı | Video 16.02.2020 | 14:27
06:07
Bahçelievler'de evleri hasar gören vatandaşlar konuştu | Video 16.02.2020 | 14:14
00:55
02:11
01:47
02:19
06:24
00:56
Son dakika: Esad rejimi Halep’i vurdu 1 ölü, 5 yaralı | Video 16.02.2020 | 12:03
00:32
02:00
CHP'li Yalova Belediyesi'nde rüşvet skandalında yeni detaylar | Video 16.02.2020 | 11:30
02:16
00:52
Soba kapağıyla hurdacıyı öldüren sanığa müebbet | Video 16.02.2020 | 10:47
01:30
CHPli Erdoğdu'dan skandal sözler! "Polise taşla direnebilirsiniz" | Video 16.02.2020 | 09:55
00:56
03:20
11:12
Muhalefetin Suriye tepkisine milletvekillerinden sert yanıt | Video 15.02.2020 | 16:59
01:13
00:30
01:11