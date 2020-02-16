Son dakika: Altuğ Verdi suikasti soruşturması: Gözaltına alınan FETÖ'cü şüpheli sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi | Video

Son dakika haberi: Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun bağlı olduğu FETÖ hücre yapılanmasında yer aldıkları belirlenen şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne sevk ediliyor. Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun FETÖ'cü olduğu ortaya çıkmıştı. Tahin meselesi olduğundan dolayı cinayet işlendiğine dair bilgiler ortaya çıkmıştı.