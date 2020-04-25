Son dakika: Bakan Albayrak'tan corona virüse karşı ekonomik önlemlerle ilgili açıklama! 200 milyar TL destek... | Video
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Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda corona virüs ile mücadele kapsamında alınan ekonomik tedbirlerden bahsetti. Bakan Albayrak hesabından bir video yayınlayarak "Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunduk" notunu düştü.