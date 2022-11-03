Son Dakika: Bakan Bozdağ’dan A Haber’de önemli açıklamalar... | Video

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Son dakika haberleri: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun devleti ve kolluk kuvvetlerini hedef alan uyuşturucu iftirasına tepki gösteren Bakan Bozdağ, "Elinde belge varsa çık ortaya koy. Birilerinin lafıyla ağzından çıkanı kulağı duymayacak cümleler kurmak ana muhalefetin başındaki genel başkana bunlar yakışmaz." ifadelerini kullandı.