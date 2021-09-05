Video Haber Son dakika... Bakan Koca paylaştı! 21-27 Ağustos arasında haftalık vaka sayıları açıklandı | Video

Son dakika... Bakan Koca paylaştı! 21-27 Ağustos arasında haftalık vaka sayıları açıklandı | Video

Son dakika... Bakan Koca paylaştı! 21-27 Ağustos arasında haftalık vaka sayıları açıklandı | Video
05.09.2021 | 19:10

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Son dakika haberi... 21-27 Ağutos'a ilişkin haftalık vaka sayısı haritası yayınlandı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "100.000 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz."

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