Video Haber Son Dakika: Başkan Erdoğan açıkladı! Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru kırıldı | Video
Son Dakika: Başkan Erdoğan açıkladı! Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru kırıldı | Video

Son Dakika: Başkan Erdoğan açıkladı! Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru kırıldı | Video

02.01.2024 | 16:04

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı ihracat rakamlarının açıklandığı programda önemli açıklamalarda bulundu. 2023 yılı ihracatının, geçen yıla göre yüzde 0,6 oranında artarak 255 milyar 809 milyon dolara ulaştığını belirten Başkan Erdoğan, "Cumhuriyet tarihimizin ihracat rekoru kırılmıştır." dedi.

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