Son dakika: Başkan Erdoğan Stoltenberg ile görüştü: Terörizm ve yaptırım vurgusu | Video
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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusu ele alındı.Başkan Erdoğan görüşmede, İsveç ve Finlandiya’nın üyelik taleplerine dair Türkiye’nin güvenlik endişelerinin haklı ve meşru temellere dayandığını belirtti.