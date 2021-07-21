Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar! 'Bir meydan okuma yapıyoruz' | Video

Son dakika haberi... KKTC dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan burada önemli açıklamalara yer verdi. Kıbrıs meselesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, "Bir meydan okuma yapıyoruz; Güney'e 'İsterseniz size de buradan su verebiliriz. Bunun adını da Barış Pınarı koyarız.' dedik. İsteyemediler." dedi. Uzun bir süredir Türkiye gündeminde bulunan sosyal medya düzenlemesi ile ilgili de açıklamalar yapan Erdoğan, "Ekim ayından itibaren bununla ilgili de Meclis'te bir çalışma yürütülecek." diyerek tarih verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriyeli mültecilerle ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine konuşan Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Kuvayi Milliye ruhundan haberdar olmadığını söyledi.