Son Dakika: Başkan Erdoğan'ın adaylık başvurusu yapıldı! AK Parti ve MHP'den ortak açıklama | Video

Son dakika haberi: AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuruda bulundu. Çıkışta AK Parti ve MHP heyetleri açıklamada bulundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Cumhur İttifakı'nın sadece bir seçim ittifakı olmadığını belirterek, "Cumhur İttifakı tarihi bir birlikteliktir. Uluslararası operasyonlara karşı milli ve ahlaki bir duruştur. Aziz Türk milleti, Kandil yapılanmasına gerekli cevabı verecektir. Bu tokat ABD'den değil Mars'tan duyulacaktır." ifadelerini kullandı. AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ise "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine yönelik belgelerimizi teslim ettik. Milletimize hayırlı olsun." dedi.