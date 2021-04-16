Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap "Bay Kemal rahatsız oldu"
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:10
Mahmut Övür | Adil Öksüz gibi ABD ordusuna sızan FETÖ’cüler 16.04.2021 | 14:48
02:49
Haşmet Babaoğlu | Hınç kampı 16.04.2021 | 14:45
03:04
Dilek Güngör | Bu tartışmayı Merkez Bankası bitirir... 16.04.2021 | 14:43
00:19
15:47
03:10
04:10
12:28
06:28
Yavuz Donat | Turgut Özal 16.04.2021 | 12:41
02:40
01:17
03:28
Hıncal Uluç | İmdat Cumhurbaşkanım!.. İmdaaaatttt!.. 16.04.2021 | 12:35
07:38
Nihat Hatipoğlu | Çağımızın en yaygın günahı gıybet 16.04.2021 | 12:32
03:36
Milli teknoloji hamlesi hız kazandı! Yerli füze motoru dünya rekoru kırdı! 16.04.2021 | 12:25
00:58
01:57
00:44
Aşı olmayan kadını Bakan Koca ikna etti | Video 16.04.2021 | 10:17
03:25
Engin Ardıç | Sosyoloji öğrensinler 16.04.2021 | 09:28
04:19
Son dakika! HDP iddianamesi iade edildi | Video 15.04.2021 | 17:21
04:40
Van'da evlat neöbetindeki annelere HDP'lilerden çirkin hareket! 15.04.2021 | 16:23
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası basın mensuplarına gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.