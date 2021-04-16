Video Haber Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap "Bay Kemal rahatsız oldu"

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap "Bay Kemal rahatsız oldu"

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap
16.04.2021 | 14:05

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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası basın mensuplarına gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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