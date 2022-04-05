SON DAKİKA: FETO ile CHP arasındaki iletişimde kilit isim Yeşil! SABAH Yazarı Mahmut Övür o notları tek tek yayınladı... | Video

SABAH yazarı Mahmut Övür, Kılıçdaroğlu’nun FETÖ elebaşı Gülen ile kontağını sağlayan firari Mustafa Yeşil’le yaptığı görüşmelerde Diş Hekimi Özzeybek’in gün gün tuttuğu notları tek tek yayınladı. Notlarda, Kılıçdaroğlu'nun kayda geçen ilk telefon görüşmesinin 2013 yılının Ekim ayında rahatsızlanan Fetullah Gülen'e 'Geçmiş olsun' dileklerini iletmek için gerçekleştiği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu, gazetede teşekkür edilecek isimler arasında kendi isminin yer almamasını özellikle rica ediyor. CHP lideri, Fetullah Gülen'e de notlar iletip, destek istiyor. İşte CHP ile FETO arasındaki ilişki ve kayda geçen o notlar...