SON DAKİKA: FETO ile CHP arasındaki iletişimde kilit isim Yeşil! SABAH Yazarı Mahmut Övür o notları tek tek yayınladı... | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:39
07:51
02:07
Son Dakika: HDP'li Semra Güzel yurt dışına mı kaçtı? | Video 05.04.2022 | 11:26
01:56
Avcılar Eski Belediye Başkanı Handan Toprak tutuklandı | Video 05.04.2022 | 00:26
07:19
00:12
Sürücü zoru başardı: Tramvay seferleri aksadı | Video 04.04.2022 | 22:26
01:16
Başkan Erdoğan, bir vatandaşın evinde iftar yaptı | Video 04.04.2022 | 22:03
06:59
01:17
Başkan Erdoğan'dan Tunus açıklaması: Üzüntüyle karşılıyoruz | Video 04.04.2022 | 19:18
03:40
Rus ordusunu engellemek için patlatılan Irpin Köprüsü görüntülendi | Video 04.04.2022 | 18:38
13:41
00:56
02:22
03:12
Engin Ardıç | Gecenin içinden davul sesleri 04.04.2022 | 16:12
04:08
Melih Altınok | Toksik muhalefet 04.04.2022 | 14:58
02:18
Mehmet Barlas | Ukrayna'ya rahat yok 04.04.2022 | 13:52
01:55
01:36
01:44
Son Dakika: Haydarpaşa'da 197 metrelik yük gemisi karaya oturdu! | Video 04.04.2022 | 12:06
02:24
“Modern siyasi dünyada Erdoğan gibi çok az insan var” | Video 04.04.2022 | 01:04
SABAH yazarı Mahmut Övür, Kılıçdaroğlu’nun FETÖ elebaşı Gülen ile kontağını sağlayan firari Mustafa Yeşil’le yaptığı görüşmelerde Diş Hekimi Özzeybek’in gün gün tuttuğu notları tek tek yayınladı. Notlarda, Kılıçdaroğlu'nun kayda geçen ilk telefon görüşmesinin 2013 yılının Ekim ayında rahatsızlanan Fetullah Gülen'e 'Geçmiş olsun' dileklerini iletmek için gerçekleştiği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu, gazetede teşekkür edilecek isimler arasında kendi isminin yer almamasını özellikle rica ediyor. CHP lideri, Fetullah Gülen'e de notlar iletip, destek istiyor. İşte CHP ile FETO arasındaki ilişki ve kayda geçen o notlar...