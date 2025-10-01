Video Haber SON DAKİKA: Gazze'ye yardıma giden Küresel Sumud Filosu 'Yüksek riskli bölgeye' girdi | Video
SON DAKİKA: Gazze'ye yardıma giden Küresel Sumud Filosu 'Yüksek riskli bölgeye' girdi | Video

SON DAKİKA: Gazze'ye yardıma giden Küresel Sumud Filosu 'Yüksek riskli bölgeye' girdi | Video

01.10.2025 | 09:04

Son dakika haberi: İsrail ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'nun, 'Yüksek riskli bölgeye girdikleri' açıklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Gazze’ye yardıma giden Küresel Sumud Filosu ’Yüksek riskli bölgeye’ girdi | Video 03:02
SON DAKİKA: Gazze'ye yardıma giden Küresel Sumud Filosu 'Yüksek riskli bölgeye' girdi | Video 01.10.2025 | 09:04
Mersin merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 59 şüpheli yakalandı | Video 00:56
Mersin merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 59 şüpheli yakalandı | Video 01.10.2025 | 08:41
Bakan Kurum’dan ’sosyal konut’ paylaşımı | Video 09:29
Bakan Kurum'dan 'sosyal konut' paylaşımı | Video 30.09.2025 | 14:41
Piyasalarda gümüş rüzgarı! Gümüş, altın ve doları nasıl solladı? | Video 04:16
Piyasalarda "gümüş" rüzgarı! Gümüş, altın ve doları nasıl solladı? | Video 30.09.2025 | 12:04
Başkan Erdoğan’ın BM’de dünyaya gösterdiği Gazze fotoğraflarına engel olmak istediler | Video 12:56
Başkan Erdoğan'ın BM'de dünyaya gösterdiği Gazze fotoğraflarına engel olmak istediler | Video 29.09.2025 | 14:34
ABD’de kiliseye silahlı saldırı! 03:33
ABD'de kiliseye silahlı saldırı! 28.09.2025 | 19:31
CHP kongresinde kavga kamerada: Tekme ve tokatlar havada uçuştu | Video 02:18
CHP kongresinde kavga kamerada: Tekme ve tokatlar havada uçuştu | Video 27.09.2025 | 16:32
Başkan Erdoğan: Sumud Filosu’na selam gönderiyoruz | Video 28:26
Başkan Erdoğan: "Sumud Filosu'na selam gönderiyoruz" | Video 27.09.2025 | 16:21
Emine Erdoğan’dan Sıfır Atık projesinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım | Video 01:41
Emine Erdoğan'dan "Sıfır Atık" projesinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım | Video 27.09.2025 | 11:40
Bakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi | Video 00:15
Bakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi | Video 27.09.2025 | 09:22
Güllü’nün ölmeden önceki son anları A Haber’de 02:43
Güllü'nün ölmeden önceki son anları A Haber'de 26.09.2025 | 20:25
Beyaz Saray’dan Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası dostluk paylaşımı: Çok saygı duyulan bir adam 00:32
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası dostluk paylaşımı: Çok saygı duyulan bir adam 26.09.2025 | 19:55
Katil Netanyahu’ya büyük şok! BM’de konuşurken salonu terk ettiler! 05:32
Katil Netanyahu'ya büyük şok! BM'de konuşurken salonu terk ettiler! 26.09.2025 | 18:31
Muğla açıklarında düzenlenen deniz operasyonunda 210 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:00
Muğla açıklarında düzenlenen deniz operasyonunda 210 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video 26.09.2025 | 08:32
Başkan Erdoğan Beyaz Saray’dan ayrıldı 02:43
Başkan Erdoğan Beyaz Saray'dan ayrıldı 25.09.2025 | 21:34
Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi başladı! 24:21
Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi başladı! 25.09.2025 | 19:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da bir araya geldi 00:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi 25.09.2025 | 19:31
Başkan Erdoğan ve Macron arasında esprili diyalog: İyi olduğu zamanlar da oluyor demek ki | Video 01:02
Başkan Erdoğan ve Macron arasında esprili diyalog: "İyi olduğu zamanlar da oluyor demek ki" | Video 25.09.2025 | 09:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump görüşmesine ilişkin açıklama 01:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump görüşmesine ilişkin açıklama 24.09.2025 | 23:02
Kağıthane’de avukata silahlı saldırı kamerada 06:53
Kağıthane’de avukata silahlı saldırı kamerada 24.09.2025 | 19:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY