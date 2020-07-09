Son Dakika Haberi: Malatya'da 4.4 büyüklüğündeki deprem anı kamerada | Video

Son dakika... Malatya'da meydana gelen Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğündeki deprem anında yaşanan yer sarsıntısı ve panik anları kamerada...

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, gece yarısı Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süren sarsıntıda can ya da mal kaybı olmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 23.57'de merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de kısmen hissedildi. Kısa süren depremde, can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.1, merkez üssünü ise Battalgazi ilçesine bağlı Uluköy Mahallesi olarak açıkladı.