Video Haber Son dakika! Hakurk'ta SİHA'larla MİT ve TSK koordineli operasyon! 5 PKK'lı etkisiz | Video
Son dakika! Hakurk'ta SİHA'larla MİT ve TSK koordineli operasyon! 5 PKK'lı etkisiz | Video

Son dakika! Hakurk'ta SİHA'larla MİT ve TSK koordineli operasyon! 5 PKK'lı etkisiz | Video

18.11.2021 | 10:50

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Milli Savunma Bakanlığı: "Türk Silahlı Kuvvetleri ile Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA’larımızın düzenlediği operasyonla etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek!"

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