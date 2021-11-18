Son dakika! Hakurk'ta SİHA'larla MİT ve TSK koordineli operasyon! 5 PKK'lı etkisiz | Video
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Milli Savunma Bakanlığı: "Türk Silahlı Kuvvetleri ile Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA’larımızın düzenlediği operasyonla etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek!"