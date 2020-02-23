Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan canlı yayında 5,9'luk deprem açıklaması: 9 ölü, enkaz altında kalanlar var! | Video
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayında Türkiye'yi de etkileyen İran'da meydana gelen 5,9'luk deprem hakkında açıklamalarda bulundu.
SON DAKİKA! VAN BAŞKALE'Yİ VURAN 5,9'LUK DEPREM DEHŞETİNİN İLK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI: 9 ÖLÜ! | VİDEO
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