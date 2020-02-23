Video Haber Son dakika! 5,9'luk deprem: Van'da 8 kişi öldü, enkaz altında kalanlar var! Dehşet anları kamerada!

Son dakika! 5,9'luk deprem: Van'da 8 kişi öldü, enkaz altında kalanlar var! Dehşet anları kamerada!

Son dakika! 5,9'luk deprem: Van'da 8 kişi öldü, enkaz altında kalanlar var! Dehşet anları kamerada!
23.02.2020 | 11:12

Son dakika haberi... İran'daki 5,9'luk deprem Van'ı vurdu! Van'ın Başkale ilçesinde 8 kişi öldü, enkaz altına kalanlar var! Van'daki deprem bölgesindeki yaşanan deprem dehşeti anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı...

SON DAKİKA! İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN CANLI YAYINDA 5,9'LUK DEPREM AÇIKLAMASI: 7 ÖLÜ, ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR! | VİDEO

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika! Van Başkale'yi vuran 5,9'luk depremle ilgili Jeoloji Mühendisi'nden canlı yayında vatandaşlara çok önemli uyarı | Video 09:28
Son dakika! Van Başkale'yi vuran 5,9'luk depremle ilgili Jeoloji Mühendisi'nden canlı yayında vatandaşlara çok önemli uyarı | Video 23.02.2020 | 11:38
Son dakika! Van Başkale'deki deprem dehşeti kamerada: 7 ölü, enkaz altına kalanlar var | Video 01:31
Son dakika! Van Başkale'deki deprem dehşeti kamerada: 7 ölü, enkaz altına kalanlar var | Video 23.02.2020 | 11:12
Son dakika! 5,9'luk deprem: Van'da 8 kişi öldü, enkaz altında kalanlar var! Dehşet anları kamerada! 01:31
Son dakika! 5,9'luk deprem: Van'da 8 kişi öldü, enkaz altında kalanlar var! Dehşet anları kamerada! 23.02.2020 | 11:12
Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan canlı yayında 5,9'luk deprem açıklaması: 7 ölü, enkaz altında kalanlar var! | Video 05:37
Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan canlı yayında 5,9'luk deprem açıklaması: 7 ölü, enkaz altında kalanlar var! | Video 23.02.2020 | 11:00
Son dakika! HDP'li Pevin Buldan'da CHP ile kurdukları gizli ittifakı böyle itiraf etti | Video 03:04
Son dakika! HDP'li Pevin Buldan'da CHP ile kurdukları gizli ittifakı böyle itiraf etti | Video 23.02.2020 | 10:43
Son dakika! 5,9'luk depremin etkisiyle Van'da yıkılan yapıların ilk görüntüleri | Video 03:41
Son dakika! 5,9'luk depremin etkisiyle Van'da yıkılan yapıların ilk görüntüleri | Video 23.02.2020 | 10:20
İstanbul Sultangazi'de şoke eden hırsızlık! Güpegündüz apartmanın... | Video 03:05
İstanbul Sultangazi'de şoke eden hırsızlık! Güpegündüz apartmanın... | Video 23.02.2020 | 10:26
Son dakika! Van Başkale'yi vuran 5,9'luk deprem dehşetinin ilk görüntüleri ortaya çıktı: 8 ölü! | Video 03:41
Son dakika! Van Başkale'yi vuran 5,9'luk deprem dehşetinin ilk görüntüleri ortaya çıktı: 8 ölü! | Video 23.02.2020 | 10:05
Son dakika! Ölümcül koronavirüs salgınından sonra Çin'de yeni dehşet | Video 00:56
Son dakika! Ölümcül koronavirüs salgınından sonra Çin'de yeni dehşet | Video 23.02.2020 | 09:34
Son dakika! CHP kongresinde kadın delege şiddete maruz kaldı | Video 01:23
Son dakika! CHP kongresinde kadın delege şiddete maruz kaldı | Video 23.02.2020 | 09:18
Pakistan Senatosu Başkan Yardımcısı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması | Video 04:32
Pakistan Senatosu Başkan Yardımcısı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması | Video 23.02.2020 | 08:06
Son dakika! İstanbul'da panik anları: Mahalleli sokağa döküldü |Video 09:23
Son dakika! İstanbul'da panik anları: Mahalleli sokağa döküldü |Video 23.02.2020 | 08:05
CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutarsız dış politikası! Çelişkili açıklamalar ve gerçekler | Video 14:16
CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutarsız dış politikası! Çelişkili açıklamalar ve gerçekler | Video 22.02.2020 | 23:38
Son dakika! KKTC'de koronavirüs alarmı! Bakanlık açıkladı: Tedbir amaçlı Lefkoşa Hastanesi de karantinaya alındı 01:18
Son dakika! KKTC'de koronavirüs alarmı! Bakanlık açıkladı: Tedbir amaçlı Lefkoşa Hastanesi de karantinaya alındı 22.02.2020 | 20:39
Son dakika! KKTC’de korona virüsü alarmı | Video 01:26
Son dakika! KKTC’de korona virüsü alarmı | Video 22.02.2020 | 18:17
Kapıköy Gümrük Kapısı'na korona virüsüne karşı kamera yerleştirildi | Video 01:40
Kapıköy Gümrük Kapısı'na korona virüsüne karşı kamera yerleştirildi | Video 22.02.2020 | 18:17
Başkan Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar | Video 16:37
Başkan Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar | Video 22.02.2020 | 17:46
İdlib düğümü nasıl çözülecek? Başkan Erdoğan: Yol haritamızı belirledik | Video 06:11
İdlib düğümü nasıl çözülecek? Başkan Erdoğan: Yol haritamızı belirledik | Video 22.02.2020 | 17:23
Cumhur İttifakı 2 yaşında! AK Parti ve MHP’nin seçim ittifakında yaşanan gelişmeler | Video 02:10
Cumhur İttifakı 2 yaşında! AK Parti ve MHP’nin seçim ittifakında yaşanan gelişmeler | Video 22.02.2020 | 16:51
Altın fiyatları rekora doymuyor! Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? | Video 00:52
Altın fiyatları rekora doymuyor! Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? | Video 22.02.2020 | 16:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN