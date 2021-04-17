Video Haber SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert kısıtlama uyarısı "İptal ederim, acımam"

SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert kısıtlama uyarısı "İptal ederim, acımam"

SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert kısıtlama uyarısı
17.04.2021 | 12:02

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert kısıtlama uyarısı İptal ederim, acımam 02:05
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert kısıtlama uyarısı "İptal ederim, acımam" 17.04.2021 | 12:02
Haşmet Babaoğlu | Cumartesi notları: Pervasızca açık sözlüler... 02:52
Haşmet Babaoğlu | Cumartesi notları: Pervasızca açık sözlüler... 17.04.2021 | 10:40
Okan Müderrisoğlu | Rezerv meselesi ve eğri minareyi düzeltmek ! 03:38
Okan Müderrisoğlu | Rezerv meselesi ve eğri minareyi düzeltmek (!) 17.04.2021 | 10:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çengelköy Polis Merkezi'ne iftar ziyareti 01:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çengelköy Polis Merkezi'ne iftar ziyareti 17.04.2021 | 08:57
Engin Ardıç | Paralı eşek 03:06
Engin Ardıç | Paralı eşek 17.04.2021 | 09:29
İstanbul Boğazı’ndan geçen Rus savaş gemileri kamerada 01:18
İstanbul Boğazı’ndan geçen Rus savaş gemileri kamerada 17.04.2021 | 08:57
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan A Haber'de önemli açıklamalar | Video 14:56
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan A Haber'de önemli açıklamalar | Video 17.04.2021 | 00:18
CHP yandaşı Sedef Kabaş'tan yalan itirafı! Kitleleri yönlendirmek istiyorsanız... | Video 00:32
CHP yandaşı Sedef Kabaş'tan yalan itirafı! Kitleleri yönlendirmek istiyorsanız... | Video 16.04.2021 | 23:38
Son Dakika Haberi! Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e 'Filistin' tepkisi: Saldırgan politikalarına son vermelidir | Video 01:57
Son Dakika Haberi! Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e 'Filistin' tepkisi: Saldırgan politikalarına son vermelidir | Video 16.04.2021 | 23:32
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan, Çengelköy Polis Merkezi'nde iftar yaptı | Video 00:46
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan, Çengelköy Polis Merkezi'nde iftar yaptı | Video 16.04.2021 | 22:28
Esra Erol'da büyük şok! 3 aydır kayıp olan kadını Esra Erol buldu ve kocasıyla canlı yayında yüzleştirdi | Video 12:03
Esra Erol'da büyük şok! 3 aydır kayıp olan kadını Esra Erol buldu ve kocasıyla canlı yayında yüzleştirdi | Video 16.04.2021 | 20:43
Başkan Erdoğan ve Bakan Soylu Çengelköy Polis Merkezi'nde iftara katıldı | Video 02:11
Başkan Erdoğan ve Bakan Soylu Çengelköy Polis Merkezi'nde iftara katıldı | Video 16.04.2021 | 20:16
Teşvikiye Camii'de restorasyon sona erdi! Teşvikiye Camii'de restorasyon sonrası ilk cuma! | Video 01:07
Teşvikiye Camii'de restorasyon sona erdi! Teşvikiye Camii'de restorasyon sonrası ilk cuma! | Video 16.04.2021 | 19:36
Son Dakika Haberi! Fahrettin Altun'dan iftiralara sert tepki: Kayıp tek 1 kuruşumuz dahi yok | Video 00:33
Son Dakika Haberi! Fahrettin Altun'dan iftiralara sert tepki: Kayıp tek 1 kuruşumuz dahi yok | Video 16.04.2021 | 19:44
SON DAKİKA | İşte 16 Nisan Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları | Video 01:55
SON DAKİKA | İşte 16 Nisan Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları | Video 16.04.2021 | 19:41
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ersin Tatar'dan Yunan Bakan'a tepki: Çizmeyi aşmıştır | Video 09:22
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ersin Tatar'dan Yunan Bakan'a tepki: Çizmeyi aşmıştır | Video 16.04.2021 | 19:17
Bakan Pakdemirli, uçakta yaşadıklarını anlattı: Sesle beraber irkildim | Video 00:35
Bakan Pakdemirli, uçakta yaşadıklarını anlattı: Sesle beraber irkildim | Video 16.04.2021 | 19:02
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ersin Tatar'dan Yunan Bakan'a tepki: Çizmeyi aşmıştır | Video 35:00
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ersin Tatar'dan Yunan Bakan'a tepki: Çizmeyi aşmıştır | Video 16.04.2021 | 18:56
Müge Anlı Muazzez Abacı’nın parçasını seslendirdi… Müge Anlı’nın performansı ses sanatçılarını aratmadı! | Video 00:51
Müge Anlı Muazzez Abacı’nın parçasını seslendirdi… Müge Anlı’nın performansı ses sanatçılarını aratmadı! | Video 16.04.2021 | 18:05
Son dakika: Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri ile görüştü | Video 02:00
Son dakika: Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri ile görüştü | Video 16.04.2021 | 17:25

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma kısıtlaması hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve kısıtlamayı ihlal edenlere uyarıda bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA