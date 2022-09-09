Son dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Ağır yaralılar var | Video

Deliha film setinde tanışan Barış Arduç ile Gupse Özay çifti 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşımıştı. Ünlü oyuncu Gupse Özay ile Barış Arduç şimdilerde bebek bekliyor. Gupse Özay 9 aylık hamile. Kız bebek beklediklerini açıklayan Gupse Özay, Instagram hesabından yeni karelerini yayınladı. 9 aylık hamile Gupse Özay'ın karnı burnunda sevimli yeni pozu ilgi odağı oldu. İşte anne olmak için gün sayan Gupse Özay'ın son hali...