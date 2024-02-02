Video Haber Son dakika: İstanbul'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı
Son dakika: İstanbul'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı

Son dakika: İstanbul'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı

02.02.2024 | 22:13

Son dakika haberine göre; T1 Kabataş-Bağcılar hattında iki tramvay kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle seferler geçici olarak durduruldu.

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